На Прикарпатті сім’я отруїлася чадним газом від електрогенератора

На Снятинщині в Івано-Франківськії області сім’я отруїлася чадним газом від бензинового електрогенератора.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Зазначається, що нещасний випадос стався у селі Потічок. До Снятинської лікарні доставлено 20-річну, 62-річну та 56-річну жінок, а також одномісячне немовля.

"Попередньо правоохоронці встановили, що сім’я отруїлася вуглекислими газами від бензинового електрогенератора. Через відсутність електроенергії прилад працював у прибудові до житлового будинку", – йдеться у повідомленні.

За інформацією Департаменту охорони здоров’я на Прикарпатті лише за листопад зафіксували 11 випадків отруєнь чадним газом.

Нагадаєм, в Івано-Франківській області через отруєння вихлопними газами від генератора загинув чоловік. Його тіло знайшли у підвальному приміщенні. Він, ймовірно, отруївся вихлопними газами від генератора, який був у підвальному приміщенні.

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