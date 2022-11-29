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На Прикарпатті сім’я отруїлася чадним газом від електрогенератора

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На Прикарпатті сім’я отруїлася чадним газом від електрогенератора

Фото: Associated Press

Потерпіло немовля.

На Снятинщині в Івано-Франківськії області сім’я отруїлася чадним газом від бензинового електрогенератора.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області. 

Зазначається, що нещасний випадос стався у селі Потічок. До Снятинської лікарні доставлено 20-річну, 62-річну та 56-річну жінок, а також одномісячне немовля.

"Попередньо правоохоронці встановили, що сім’я отруїлася вуглекислими газами від бензинового електрогенератора. Через відсутність електроенергії прилад працював у прибудові до житлового будинку", – йдеться у повідомленні.

За інформацією Департаменту охорони здоров’я на Прикарпатті лише за листопад зафіксували 11 випадків отруєнь чадним газом.

Нагадаєм, в Івано-Франківській області через отруєння вихлопними газами від генератора загинув чоловік. Його тіло знайшли у підвальному приміщенні. Він, ймовірно, отруївся вихлопними газами від генератора, який був у підвальному приміщенні. 

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Дата публікації
Перегляди
642
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