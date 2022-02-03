На Прикарпатті син ножем пошматував маму, а потім намагався спалити її та батька в будинку: фото

На Прикарпатті син ножем пошматував маму, а потім намагався спалити її та батька в будинку: фото

25-річний чоловік закидав батьківську хату "коктейлями Молотова".

У середу, 2 лютого, в селі Старий Косів Івано-Франківської області 25-річний чоловік підпалив будинок, в якому перебували його батьки. Перед цим молодик під час конфлікту з рідними порізав маму, а після цього вирішив спалити житло разом з батьками.

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Про це повідомила пресслужба поліції області.

Повідомлення про пожежу у будинку рятувальники та правоохоронці отримали о 23:30 год.

Рятувати будиок від вогню кинулись поліцейські, вогнеборці і місцеві жителі.

Як згодом з'ясували правоохоронці, загоряння сталося через тет, що 25-річний чоловік, який проживав у будинку, розкидав у кімнатах пляшки із легкозаймистою речовиною.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

"Напередодні між підозрюваним і його батьками виник конфлікт, під час якого син схопив ніж і наніс колото-різані рани матері, а після цього вирішив спалити житло разом з батьками. Сусіди викликали поліцію та допомогли батькам вибратися з охопленого вогнем будинку, а до приїзду правоохоронців втихомирювали зловмисника", - розповідають у поліції.

Вогонь повністю знищив будинок, а потерпілих батьків госпіталізували до медзакладу. У матері зловмисника травми від ножових поранень, у батька – опіки тіла.

Слідчі затримали нетверезого молодика, у його крові виявили 0,74 проміле алкоголю.

Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна". Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

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