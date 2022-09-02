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На Прикарпатті синоптики оголосили штормове попередження

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На Прикарпатті синоптики оголосили штормове попередження

Фото: pixabay.com

Сьогодні, 2 вересня, в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують значний дощ, грозу, вітер північно-східний 7-12 м/с.

Температура повітря знизиться і вдень, і вночі.

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного центру з гідрометеорології.

В Івано-Франківську температура повітря вночі — 8-10°C, вдень 18-20°C.

По області температура повітря вночі складатиме 6-11°C, вдень — 13-18°C.

У високогір’ї Карпат температура повітря вночі — 5-10°C, вдень 12-17°C.

"Медико-метеорологічні умови III типу. Видимість на автошляхах добра", -йдеться у повідомленні.

Раніше синоптики повідомили, що 2 вересня в Україні вночі буде вже доволі прохолодно, проте вдень температура повітря прогріватиметься вище 20°, а у південній частині країни навіть сягатиме 29°.

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