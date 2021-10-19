На Прикарпатті скажений пес покусав свою господиню і відправив частину міста на карантин

На Прикарпатті скажений пес покусав свою господиню і відправив частину міста на карантин

Після випадку у місті розпочали щеплювати тварин від сказу.

У місті Городенка Івано-Франківської області пес напав і покусав свою господиню. Згодом фахівці з'ясували, що у собаки - сказ. Через захворювання тварини частина населеного пункту опинилася на карантині.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі області на сторінці у Facebook.

Зараз у Городенці спеціалісти ветеринарної медицини розпочали заходи з ліквідації сказу: щеплюють собак, кішок, кіз, велику рогату худобу і коней.

Як розповів "Суспільному" голова Городенківської громади Богдан Кобилянський, жінка, яку вкусив собака, зараз у задовільному стані та проходить курс лікування.

Нагадаємо, скажена кішка відправила на карантин усе село в Тернопільській області.

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