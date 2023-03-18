На Прикарпатті сталася аварія за участі автобуса: одна людина загинула, 14 травмувалися

Зранку суботи, 18 березня, у селі Товмачик Коломийський району на Прикарпатті сталася аварія. На дорозі зікнулися мікроавтобус Volkswagen та пасажирський автобус.

Про це повідомили у пресслужбіі ДСНС Івано-Франківської області.

За попередньою інформацією, в аварії загинула пасажирка мікроавтобуса. Крім того, 14 осіб отримали травми. Наразі фахівці встановлюють всі обставини ДТП.

"Рятувальники деблокували водія автобусу Volkswagen, від’єднали клеми АКБ автобусів та змили пролиті паливо-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги, щоб запобігти загорянню", - інформують в обласному управлінні ДСНС.

Нагадаємо, днями на трасі "Одеса – Рені" сталася ДТП. Один із водіїв виїхав на зустрічну смугу. Загинула одна людина. Ще трьох – доправили до лікарні.

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