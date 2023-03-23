На Прикарпатті суд покарав молодика, який напідпитку нецензурно облаяв нацгвардійців

У Калуші, на Прикарпатті, суд притягнув до відповідальності 26-річного місцевого мешканця, що лихословив до працівників Національної гвардії.

Про це повідомили в пресслужбі Калуськго міськрайонного суду.

Інцидент стався 25 лютого 2023-го близько 01.10 год. в Калуші. Нетверезий чоловік висловлювався нецензурною лайкою в сторону працівників Нацвардії, порушивши громадський порядок. Чоловік у судовому засіданні свою провину визнав.

"Прийшовши до суду чоловік у судовому засіданні свою вину визнав. У вчиненому розкаявся, просив його суворо не карати", - наголошують у пресслужбі.

Дослідивши матеріали справи, суд вирішив притягнути чоловіка до адміністративної відповідальності. Справа кваліфікована як дрібне хуліганство. Порушникові суд призначив грошовий штраф та стягнув 536,80 грн судового збору.

Нагадаємо, у Житомирі Служба безпеки України затримали агента ПВК" Вагнер". Прихильник ворога повідомляв росіянам місця розташування стратегічних об'єктів, ЗСУ та військової техніки.

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