На Прикарпатті судитимуть чоловіка за ухиляння від призову на військову службу

На Прикарпатті судитимуть чоловіка за ухиляння від призову на військову службу

В Івано-Франківськй області судитимуть 25-річного мешканця Калуша за ухиляння від призову на строкову військову службу.

За процесуального керівництва Калуської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно прикарпатця.

Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що чоловік 2019-го отримав повістку про прибуття на відправку до військової частини. Його попередили про кримінальну відповідальність за ухиляння від проходження строкової служби. Від того часу він періодично перетинав державний кордон та виїжджав за межі України. Втім, до військової частини не з’являвся.

За ухиляння від проходження строкової військової служби йому загрожує покарання у виді обмеження волі терміном до трьох років.

Як повідомлялося, у Києві викрили чоловіка, який підробляв документи для виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Свої послуги 43-річний киянин оцінив у 1,5 тисячі доларів.

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