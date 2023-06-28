На Прикарпатті суворо покарали дезертира: він після мобілізації втік з військової частини

В Івано-Франківській області до 4 років позбавлення волі засудили дезертира. Чоловіка мобілізували у травні 2022 року, проте через місяць він втік з військової частини.

Про це йдеться у вироку Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області.

За даними суду, чоловіка мобілізували 9 травня 2022 року. Його призначили на посаду головного сержанта стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону.

5 червня 2022 року о 6:30 мобілізований втік з військової частини, "приховуючи свою приналежність до ЗСУ".

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Чоловіку інкримінували ч. 4 ст. 408 КК України - дезертирство, оскільки він самовільно залишив військову частину з метою ухилення від військової служби, вчинене в умовах воєнного стану.

Суд визнав чоловіка винним та засудив до 4 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, в Тернопільській області судили чоловіка, якого визнали придатним до мобілізації, проте він не прибув до навчального центру, отримавши бойову повістку. За це його засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши це на 1 рік і 6 місяців іспитового терміну.

Також на Рівненщині чоловік отримав повістку, але відмовився від мобілізації через гроші. Він три роки перебуватиме у в'язниці.

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