На Прикарпатті свекруха палицею побила невістку, бо вона не дозволяла їй жити з онуками

На Прикарпатті свекруха палицею побила невістку, бо вона не дозволяла їй жити з онуками

Свекруха за побиття повинна заплатити невістці 4 тис. грн моральної компенсації.

У с. Раковець Івано-Франківської області свекруха палицею побила невістку через те, що вона нібито не дозволяла їй жити з онуками - дітьми її сина від першого шлюбу.

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Про це йдеться у вироку Богородчанського районного суду Івано-Франківської області.

За даними суду, в жовтні 2021 року між жінками стався конфлікт. Тоді свекруха палицею побила свою невістку. В потерпілої діагностували легкі тілесні ушкодження.

На суді підозрювана провину визнала. Вона розповіла, що з невісткою перебуває у конфлікті через землю та те, що жінка не дозволяє їй проживати з онуками - дітьми її сина від першого шлюбу. Під час сварки потерпіла нібито заявила, що підозрювану потрібно віддати до психіатричного закладу. Через це вона палицею відлупцювала жінку.

Потерпіла на суді повідомила, що її спочатку її побила свекруха, а потім ще і син її чоловіка.

Суд визнав свекруху винною в побитті невістки та оштрафував її на 510 грн. Також вона повинна сплатити потерпілій 4 тис. грн моральної компенсації.

Нагадаємо, у Тернопільській області через воду стався сімейний скандал під час якого свекруха побила невістку.