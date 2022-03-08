На Прикарпатті таксист "здер" з переселенців 400 грн за поїздку містом

Очільник Коломиї назвав це мародерством.
У Коломиї Івано-Франківської області таксист "задер" ціну до 400 гривень для переселенців.
Про це повідомив очільник Коломиї Богдан Станіславський.
Інцидент стався 7 березня. Випадок зафіксували правоохоронці. За словами міського голови, люди їхали від місцевого військкомату до району “Канада”.
Побори у таксі будуть прирівнюватися до мародерства! Сьогодні правоохоронці зафіксували неприємний випадок. Таксист,...Опубликовано Богдан Станіславський Понедельник, 7 марта 2022 г.
"Попереджаю офіційно: кожен наступний такий випадок буде прирівнюватися до мародерства. Це низько — наживатися на трагедії українців. Закликаю кожного перевізника дотримуватися звичних тарифів на послуги", – пише Станіславський.
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