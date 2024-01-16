На Прикарпатті теща підпалила будинок зятя та залишила записку

В Івано-Франківській області до 3 років іспитового терміну засудили жінку, яка навмисно підпалила будинок колишнього зятя та втекла. У дверях вона залишила записку з вимогою повернутись до її доньки.

Про це йдеться у вироку Городенківського районного суду Івано-Франківської області.

За даними суду, інцидент стався 12 серпня 2023 року. Жінка після вживання алкоголю прийшла у двір колишнього зятя. Вона побачила відчинене вікно та підпалила штору, через що у будинку почалась пожежа. Жінка завдала потерпілому шкоди на 58 тис. грн.

На суді жінка провину визнала та розкаялась. Вона пояснила, що потерпілий раніше проживав із її донькою, а підпал вона влаштувала, щоб помститись йому. Підозрювана пообіцяла відшкодувати збитки.

Потерпілий розповів, що будинок, в якому він проживав, належить його брату. Підозрювану він знав, оскільки раніше жив у незареєстрованому шлюбі із її донькою, проте через конфлікти з тещею, покинув родину. Під час пожежі у дверях будинку він виявив записку із текстом: "Або ти миришся, або спалю хату". Він просив суд суворо жінку не карати.

Брат потерпілого підтвердив свідчення чоловіка, зауваживши, що збитки їм і досі не відшкодували.

Суд визнав жінку винною за ч.2 ст.194 КК України та засудив до 3 років іспитового терміну.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Чернігівщині зять одружився з тещею і вони виховують чотирьох дітей.

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