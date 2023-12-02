На Прикарпатті трактор з людьми впав у бурхливу річку: як їх рятували (фото, відео)

Рятувальник дісталися до постраждалих на катамарані.

У суботу, 2 грудня, в Івано-Франківській області рятувальники надавали допомогу людям, які перебували в кабіні трактора, коли він упав у річку.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, опублікувавши фото та відео порятунку постраждалих.

У повідомленні йдеться, що в селі Горішнє Залуччя Коломийського району трактор під час руху по дамбі допустив з’їзд у річку Черемош.

До двох людей, які були в кабіні трактора і через сильну течію не могли вибратися на берег, рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення міста Косів дісталися на катамарані.

Врятованих людей на березі оглянули медики.

На Прикарпатті трактор з людьми впав у бурхливу річку

Нагадаємо, на Закарпатті через сильне підняття рівня води, яке спричинене дощами, підтопило автошляхи, домогосподарства та сільськогосподарські угіддя.

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