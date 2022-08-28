Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Прикарпатті туристи з Києва потрапили до лікарні через харчове отруєння

Дата публікації
Перегляди
994
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Прикарпатті туристи з Києва потрапили до лікарні через харчове отруєння

Фото: pixabay.com

Мешканців столиці, які була на відпочинку, госпіталізували.

В Яремче на Івано-Франківщині семеро киян, які прибули на відпочинок, госпіталізували до інфекційної лікарні з діагнозом "харчова токсикоінфекція".

Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.   

"27 серпня 2022 року семеро з дев’яти туристів, які прибули на відпочинок на Прикарпаття з міста Києва, були госпіталізовані в інфекційне відділення Яремчанської міської лікарні з попереднім діагнозом "харчова токсикоінфекція". Хворі скаржились на загальну слабкість, блювоту, болі в животі, діарею, підвищення температури тіла до 38-39 ºС", - йдеться у повідомленні.

Спеціалісти встановили, що 7 осіб, які захворіли, прибули на відпочинок у складі туристичної групи із 9 чоловік 25 серпня та проживали в приватному котеджі в с. Микуличин. Напередодні вони харчувались самостійно за місцем проживання. Їли власноруч приготовлений шашлик, який зберігався без відповідних температурних умов.

Погіршення самопочуття люди відчули 26 серпня 2022 року ввечері, а наступного дня потрапили до лікарні. Стан хворих – середнього ступеня важкості. 

Наразі триває санітарно-епідеміологічне обстеження осередку гострої кишкової інфекції. 

Нагадаємо, в ресторані на Буковині масово отруїлися туристи з Києва.

Читайте також:

Святкуємо День сала: шкідливе чи корисне, скільки їсти і яких правил дотримуватись

Святкуємо День сала: шкідливе чи корисне, скільки їсти і яких правил дотримуватись

Повʼязані теми:

Наступна публікація