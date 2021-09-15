На Прикарпатті у гірському селі відкрили сучасний ліцей за президентською програмою

На Прикарпатті у гірському селі відкрили сучасний ліцей за президентською програмою

У селі Вишків Івано-Франківської області відкрили новий ліцей, який будували майже 20 років.

Завершити і здати навчальний заклад вдалося завдяки програмі президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», повідомляє пресслужба обласної державної адміністрації.

Перший камінь під будівництво школи у високогірному селі заклали ще у 2003 році. Минулого року на завершення будівництва було виділено 15 млн гривень.

«Будівництво ліцею тривало кілька років. Через відсутність належного фінансового ресурсу не було можливості завершити спорудження об'єкта. Та за підтримки президентської програми і співфінансування з місцевої казни школярі та педагоги вчитимуться на викладатимуть у комфортному закладі», - зазначила голова ОДА Світлана Онищук.

У новому ліцеї – просторі кімнати, нові меблі та обладнання. Також навчальний заклад має власний спортивний зал і їдальню.

Раніше повідомлялось, що за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» в обласних лікарнях створять вертолітні майданчики для забезпечення екстреної евакуації пацієнтів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання