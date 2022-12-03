На Прикарпатті у пожежі в будинку загинуло двоє чоловіків

У ніч проти 3 грудня у Микуличині Івано-Франківській області сталася пожежа, у якій загинуло двоє місцевих мешканців.

Про це інформує управління ДСНС в Івано-Франківській області.

"3 грудня о 02:58 до яремчанських рятувальників поступило повідомлення про пожежу приватного житлового будинку на площі 20 м.кв. О 03:21 пожежу було локалізовано та о 04:00-ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

На місці пожежі виявили тіла двох чоловіків 1967 та 1978 років народження.

Правоохоронці встановлюють причини займання.

Нагадаємо, Снятинському районі на Івано-Франківщині родина отруїлася чадним газом від бензинового електрогенератора. До лікарні госпіталізували 20-річну, 62-річну та 56-річну жінок, а також одномісячне немовля.

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