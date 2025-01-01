На Прикарпатті у санаторії спалахнула пожежа: понад 100 осіб евакуйовано

1 січня в селищі Ворохта Івано-Франківської області сталася пожежа в санаторії, внаслідок якої евакуювали понад 100 осіб.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Сьогодні, 1 січня, о 08:01 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в будівлі санаторію, розташованого в селищі Ворохта Надвірнянського району", - йдеться в повідомленні.

Вогонь охопив покрівлю чотириповерхової будівлі на площі 150 квадратних метрів. Рятувальники евакуювали 102 особи, серед яких 10 дітей та 7 працівників закладу. Усіх розмістили в сусідньому корпусі.

О 09:43 пожежу було повністю ліквідовано, жертв та постраждалих немає. Причину займання встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, в Київській області під час пожежі загинув чотирирічний хлопчик.

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