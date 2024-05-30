На Прикарпатті в горах заблукала група школярів: чи змогли їх розшукати (фото)

Вони не змогли самостійно зорієнтуватись на місцевості під час проходження туристичного маршруту.

На Прикарпатті заблукала в горах група з 13 туристів. Серед них були десятикласники. Вони не змогли самостійно зорієнтуватися на місцевості під час проходження туристичного маршруту.

Про це повідомили ДСНС України.

Як стало відомо, в горах Прикарпаття заблукали 12 десятикласників та один дорослий. Вони не змогли самостійно зорієнтуватись на місцевості під час проходження туристичного маршруту гори Дземброня в селі Зелена Верховинського району. Тому звернулись за допомогою до рятувальників.

“Фахівці ДСНС встановили координати їх місця знаходження, розшукали групу і супроводили до полонини Смотрич. Радимо туристам перед мандрівкою завантажити мобільний застосунок “Порятунок у горах”, вивчати маршрут та обов’язково слідкувати за прогнозами погоди”, - наголосили в ДСНС України.

Нагадаємо, що у ДСНС показали наслідки удару по Харкову.

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