На Прикарпатті викрили бізнесмена, який незаконно рубав ліс і продавав за кордон: сума збитків 2 млн грн

На Прикарпатті викрили бізнесмена, який незаконно рубав ліс і продавав за кордон: сума збитків 2 млн грн

Підприємець відправляв ліс через Одеський порт.

В Івано-Франківській області викрили підприємця, який незаконно рубав ліс та відправляв деревину за кордон. Сума завданих збитків оцінюється в 2 млн грн.

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Про це повідомили в СБУ Івано-Франкіської області.

За даними СБУ, підприємець за допомогою фальшивих документів рубав ліс та відправляв деревину за кордон.

"Щоб легалізувати незаконно зрубаний ліс, підприємець скуповував використані товарно-транспортні накладні для їх повторного використання. На підставі цих накладних отримував сертифікат про походження деревини, необхідний для її продажу за кордон", - повідомили в СБУ.

Фото: СБУ в Івано-Франківській області

Підприємець відправляв ліс через Одеський порт. Під час обшуків у його деревообробному цеху поліція виявила незаконно зрубану деревину, чорнові записи та документи, що підтверджують незаконні експортні операції та банківські картки.

Підприємцю планують вручити підозру за ст. 201-1 (переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України) Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ в Івано-Франківській області

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