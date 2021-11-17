На Прикарпатті водій виграв суд, на якого патрульні склали протокол за відсутність COVID-сертифікату

Поліцейські неправильно склали протокол і доказів того, що водій - перевізник не було.
В Івано-Франківській області суд звільнив від покарання водія легкового автомобіля ВАЗ 21011, на якого патрульні поліцейські склали адміністративний протокол за порушення правил карантину. Відповідне рішення ухвалив Долинський районний суд.
Випадок стався 2 листопада у місті Долина. На вулиці Полуванки правоохоронці склали протокол на водія, який разом зі своїм пасажиром перебували в авто без захисних масок на обличчі і сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.
Хоч на судове засідання водій не з’явився, та все ж справу виграв.
Суд дійшов висновку, що протокол патрульні склали з порушеннями, а у справі були відсутні докази, які б підтверджували, що обвинувачений вчинив правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 44-3 КУпАП. Зокрема у протоколі були відсутні дані про те, що водій є перевізником, тому провадження в цій справі вирішили закрити.
Читайте також:
- Водійські документи не відображаються в "Дії": автомобілістам розповіли, що потрібно робити
- Від 21 жовтня поліція перевірятиме "ковідні" сертифікати українців, за підробні документи - штраф або в'язниця
- Коли колір має значення: чим внутрішній COVID-сертифікат відрізняється від міжнародного та як їх використовувати