На Прикарпатті водій збив двох пішоходів: 20-річний хлопець загинув, ще один - в лікарні

На Прикарпатті водій збив двох пішоходів: 20-річний хлопець загинув, ще один - в лікарні

Юнак від отриманих травм помер на місці, іншого молодика госпіталізували.

У понеділок, 6 грудня, в Калуші Івано-Франківської області 40-річний водій автомобіля Dodge Journey збив двох пішоходів. Від отриманих травм один з пішоходів загинув на місці, іншого — госпіталізували у лікарню.

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Як повідомили в управлінні з питань з цивільного захисту населення Івано-Франківської облдержадміністрації, аварія сталась о 19:09 на вул. Коновальця.

Внаслідок наїзду авто на місці ДТП помер 20-річний житель Делятина, ще одного мешканця Делятина - 26-річного пішохода з травмами госпіталізували до хірургічного відділення Калуської центральної районної лікарні.

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