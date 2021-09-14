На Прикарпатті водій збив на смерть велосипедиста і втік з місця ДТП: розшукали його у Львові (фото)

На Прикарпатті водій збив на смерть велосипедиста і втік з місця ДТП: розшукали його у Львові (фото)

Водій збив 56-річного чоловіка на смерть.

У вівторок, 14 вересня, у селі Бабухів Івано-Франківської області водій збив велосипедиста і втік. Від отриманих травм 56-річний потерпілий загинув на місці аварії.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Івано-Франківської області.

Попередньо відомо, що на момент зіткнення велосипедист рухався узбіччям дороги у напрямку Рогатина.



Щоб розшукати водія в Івано-Франківській області ввели план "Перехоплення".

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Правоохоронці перевірили камери відеоспостереження, опитали очевидців та встановили, що водій був за кермом автомобіля Citroen Jumper. Також поліція встановила особу кермувальника. Ним виявився 40-річний мешканець Івано-Франківська.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Водій втік до Львова і на одній з вулиць міста його вдалось розшукати. Його перевірили на стан сп’янніння – кермувальник був тверезим.



Чоловіка затримали, а слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) і ч. 1 ст. 135 (завідоме залишення без допомоги особи) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Закарпатті в ДТП загинув 13-річний хлопчик, який їхав на велосипеді.

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