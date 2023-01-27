На Прикарпатті затримали організаторів каналу переправлення ухилянтів через кордон: вилучили 5 авто

Служба безпеки блокувала черговий канал виїзду військовозобов’язаних за кордон та затримала його організаторів - двоє мешканців Івано-Франківської області.

Про це повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області.

Затримані виготовляли для "клієнтів" фіктивні документи водіїв транспортного підприємства з Волині, що має ліцензію на міжнародні пасажирські перевезення. На підставі фальшивок дані призовників вносили до державної системи "Шлях".

З одного "замовника" організатори брали 3,5 тисячі доларів. За ці кошти "ухилянти" отримували пакет необхідних документів та інструктаж щодо поводження на кордоні. Надалі вони безперешкодно виїжджали до європейських країн як нібито водії.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у них:

близько 30 тисяч доларів, ймовірно, отриманих від злочинної діяльності;

5 транспортних засобів, на яких незаконно перевозили військовозобов’язаних;

документацію, яка ставала підставою для незаконного перетину державного кордону.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

За цей злочин законом передбачено позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Триває встановлення спільників фігурантів для притягнення до відповідальності всіх причетних до оборудки осіб.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке незаконно переправляло військовозобов'язаних громадян за кордон за 1,5 тис. доларів.

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