Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Прикарпатті затримали організаторів каналу переправлення ухилянтів через кордон: вилучили 5 авто

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
2489
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
фото / СБУ / ©
фото / СБУ / ©
фото / СБУ / ©
фото / СБУ / ©
фото / СБУ / ©
фото / СБУ / ©

Служба безпеки блокувала черговий канал виїзду військовозобов’язаних за кордон.

Служба безпеки блокувала черговий канал виїзду військовозобов’язаних за кордон та затримала його організаторів - двоє мешканців Івано-Франківської області.

Про це повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області.

Затримані виготовляли для "клієнтів" фіктивні документи водіїв транспортного підприємства з Волині, що має ліцензію на міжнародні пасажирські перевезення. На підставі фальшивок дані призовників вносили до державної системи "Шлях".

З одного "замовника" організатори брали 3,5 тисячі доларів. За ці кошти "ухилянти" отримували пакет необхідних документів та інструктаж щодо поводження на кордоні. Надалі вони безперешкодно виїжджали до європейських країн як нібито водії.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у них:

  • близько 30 тисяч доларів, ймовірно, отриманих від злочинної діяльності;
  • 5 транспортних засобів, на яких незаконно перевозили військовозобов’язаних;
  • документацію, яка ставала підставою для незаконного перетину державного кордону.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

За цей злочин законом передбачено позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Триває встановлення спільників фігурантів для притягнення до відповідальності всіх причетних до оборудки осіб.

Нагадаємо, на Закарпатті правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке незаконно переправляло військовозобов'язаних громадян за кордон за 1,5 тис. доларів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2489
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація