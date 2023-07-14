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На Прикарпатті затримали путінського прихильника: поширював пропаганду Кремля

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На Прикарпатті затримали путінського прихильника: поширював пропаганду Кремля

На Прикарпатті затримали путінського прихильника. / Фото: Associated Press

Він адміністрував прокремлівську групу в забороненій соцмережі.

СБУ затримала в Івано-франківській області "фаната Путіна". Місцевий мешканець адміністрував прокремлівську групу в забороненій соцмережі "Вконтакте". 

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що кремлівський прихильник поширював російську дезінформацію про події на фронті. Він також вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ. Матеріали для пропаганди прикарпатець брав з інформресурсів центральних рупорів Кремля.

Також зловмисник активно залишав коментарі у групі, створюючи видимість масової підтримки кремлівської пропаганди. Натомість він мав можливість видаляти повідомлення і коментарі користувачів, які заперечували проросійські наративи.

Слідство встановило, що місцевий житель після початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав російських загарбників і згодом вирішив публічно оприлюднювати власні антиукраїнські погляди. За місцем його проживання поліція виявила сім-карти, які він використовував для входу в анонімні акаунти, мобільний телефон та комп’ютер із доказами злочину.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за статтею "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників". Зловмисник зараз перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років.

Як повідомлялося, в Україні засуджено російського диверсанта, який готував серію вибухів на Рівненщині. Своїми діями зловмисник намагався зірвати постачання іноземного озброєння та боєприпасів для Сил оборони на східній та південній ділянках фронту.

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Дата публікації
Перегляди
407
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