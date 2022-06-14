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На Прикарпатті жінка отримала опіки борщівником і опинилася у лікарні

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На Прикарпатті жінка отримала опіки борщівником і опинилася у лікарні

Фото: УНІАН

На Прикарпатті до лікарні потрапила жінка, яка отримали опіки борщівником

Зазначаєть, що потерпіла 85-річна жителька села Угорники. Вона отримала опіки після контакту із борщівником Сосновського.

Про це повідомили в Івано-Франківському "Обласному клінічному центрі".

Жінка звернулася до медиків за допомогою. Постраждалій надали першу невідкладну допомогу і шпиталізували до Івано-Франківської міської клінічної лікарні.

Медики про дії під час опіку борщівником:

  • промити уражені місця великою кількістю води з густою мильною піною;
  • захистити ділянки дотику шкіри з рослиною від сонячних променів;
  • обробити шкіру пантенолом або іншим засобом від опіків;
  • у разі збільшення розміру пухирів потрібно звернутись до лікаря;
  • протипоказано розтирати уражене місце, торкатися обличчя та очей.

Як повідомлялося, у Рівненській області під час грози в жінку поцілила блискавка. Вона сама повідомила медиків, що у неї влучила блискавка, коли вона поверталась із поля. Постраждала потрапила до лікарні з опіками. 

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