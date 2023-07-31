На Прикарпатті жінка вдарила сокирою дівчинку та викрала немовля і 3-річну дитину, щоб вивезти на схід: фото, відео

Підозрювана не може пояснити свого вчинку.

В Івано-Франківській області 41-річна жінка вдарила обухом сокири 12-річну дівчинку та викрала немовля і 3-річну дитину. Поліції вдалось затримали підозрювану.

Про це пише поліція Івано-Франківської області.

За даними слідства, 38-річна багатодітна матір тимчасово проживає у Надвірнянському районі Івано-Франківської області. До неї в гості приїхала її 41-річна подруга. Поки матері не було вдома, гостя посварилась із 12-річною дівчинкою та вдарила дитину обухом від сокири.

Після цього підозрювана вкрала немовля та 3-річну молодшу дівчинку і зникла. Потерпіла звернулась до поліції.

Правоохоронці знайшли жінку біля центру Івано-Франківська, вона з дітьми намагалась покинути Прикарпаття. Підозрювана потягом намагалась виїхати у східні області України, проте не мала квитків. Її затримали.

Підозрювана у викраденні дітей / Фото: ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Поранену 12-річну дівчинку і малечу госпіталізували. Їхньому життю нічого не загрожує.

У поліції додали, що підозрювана та потерпілі - це внутрішні переселенці. Викрадачка не може пояснити своїх вчинків та плутається у свідченнях. За даними правоохоронців, підозрювана зареєстрована у Києві, вона мати двох дітей - її старша дитина померла, 8-річний хлопчик за рішенням суду проживає зі своєю бабусею.

Підозрювана у викраденні дітей / Фото: ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Підозрювану відправили під варту. Їй інкримінують ч. 2 ст. 15, п. 2., ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України. Також призначена психіатрична експертиза.

Нагадаємо, на Київщині шукали 6-річного Богдана, який загубився у лісі.

Читайте також: