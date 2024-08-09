На Прикарпатті жінка втратила 2 млн грн через "британського" залицяльника

Залицяння "Джонсона з Британії" обійшлися прикарпатці у кругленьку суму.

На Івано-Франківщині 46-річна жінка втратила 2 мільйони гривень через шахрая, який вдавав із себе залицяльника і обіцяв романтичну зустріч.

Про це передає поліція Івано-Франківської області.

Потірпіла розповіла, що познайомилася в інтернеті з невідомим чоловіком, який представився військовим Джонсоном з Великобританії.

Аферист повідомив, що начебто надіслав жінці коштовні подарунки: бойові нагороди, медалі та валізу доларів США. Згодом прийшло повідомлення, що потрібно надіслати кошти "за доставку".

Кошти потрібно було надіслати на 5 різних рахунків українських банків. Проте "закохану" українку це не збентежило. Загалом, вона перекинула майже 2 мільйони гривень. Однак жодного подарунка так і не отримала.

Відтак жителька Прикарпаття нарешті зрозуміла, що військовий на прізвище Джонсон, – шахрай, і пішла до поліції.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 190 "шахрайство". Правоохоронці закликають громадян не перераховувати гроші невідомим особам, які під приводом дружби чи романтичних стосунків втираються в довіру.

Нагадаємо, що у Києві аферист заробив на волонтерах та дружинах військових 600 тисяч гривень.

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