На Прикарпатті змінили графіки відключень електроенергії: з котрої години не буде світла

Час увімкнення електроенергії для кожної черги буде збільшено на дві години.

В Івано-Франківській області змінили графік відключень електроенергії на сьогодні, 13 грудня.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Прикарпаттяобленерго" повідомило, що доведений денний ліміт 311 МВт на сьогодні, що дало можливість скорегувати графік вимкнень. Час увімкнення для кожної черги буде збільшено на дві години. Тобто, денний графік буде застосовано за схемою 4х4. Впродовж доби при зміні доведених лімітів періоди вимкнень можуть змінитись", - йдеться у повідомленні.

Орієнтовні години відключень світла:

1 черга:

Електропостачання буде подано для 1 черги у такі години: від 09:00 до 13:00, від 17:00 до 21:00.

2 черга:

Електропостачання буде подано для підчерги 2.1 і 2.2 у такі години: від 11:00 до 15:00, від 19:00 до 23:00.

Електропостачання буде подано для підчерги 2.3 і 2.4 у такі години: від 05:00 до 09:00, від 13:00 до 17:00, від 21:00. до 24:00.

3 черга:

Електропостачання буде подано для підчерг 3.1 та 3.2 у такі години: від 07:00 до 09:00, від 13:00 до 17:00, від 21:00 до 24:00.

Електропостачання буде подано для підчерг 3.3 та 3.4 у такі години: від 07:00 до 11:00, від 15:00 до 19:00, від 23:00 до 24:00.

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою підчерга 4.1 буде від 07:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде від 12:00 до 16:00.

Ситуація з електроенергією в Україні

За даними "Укренерго", станом на ранок понеділка, 12 грудня, в українській енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.

Сьогодні, 13 грудня, останній енергоблок-"тисячник" АЕС, який було виведено з робочого ладу після ракетного обстрілу РФ 23 листопада, підключили до енергосистеми. Таким чином, енергосистема отримала додаткових 1000 МВт-год електроенергії.

Як заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі 9 енергоблоків атомних електростанцій, які розташовані на підконтрольній Україні території, працюють на максимальній наявній потужності для забезпечення потреб населення.

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