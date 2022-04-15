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На Прикарпатті змінили тривалість комендантської години на Великодні свята 

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На Прикарпатті змінили тривалість комендантської години на Великодні свята 

УНІАН

Комендантську годину в регіоні подовжать. 

На період Великодніх свят в Івано-Франківській області змінять тривалість комендантської години. 

Про це повідомила очільниця обласної військової адміністраці Світлана Онищук. 

За її словами, на свята тривалість комендантської години в області подовжать. У ніч проти 23 квітня вона триватиме від 23:00 до 6:00. У ніч проти 24 квітня — від 23:00 до 5:00.

За її словами, на Прикарпатті буде посилено патрулювання вулиць, охорону громадського порядку на територіях храмів під час богослужінь.

До слова, наразі в Івано-Франківській області від 11 квітня комендантська година  триває від 22.00 до 06.00. 

Як повідомлялося, у Волинській області у великодню ніч буде діяти комендантська година від 23:00 до 06:00, але людям дозволять відвідувати церкви. З собою слід мати документи, які посвідчують особу.

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