Послизнувся на камінні: на Прикарпатті знайшли тіло зниклого 12-річного хлопчика, який впав у річку Черемош

Тіло загиблої дитини виявили місцеві мешканці за 2 км від місця трагедії.

В Івано-Франківській знайшли тіло зниклого 12-річного хлопчика, який впав у річку Черемош в с. Тюдів Косівського району.

Про це повідомила в Івано-Франківській обласній держадміністрації.

За словами матері загиблого хлопчика, її 12-річний син разом з двома друзями 12 червня ввечері поїхав з дому на прогулянку на велосипеді. Пізніше їй повідомили про те, що її син послизнувся з каміння та впав у річку Черемош.

Повідомлення про подію надзвичайники отримали о 20:50. Аби знайти дитину, рятувальники спільно з поліцейськими та місцевими жителями виставили 3 спостережливі пости: в районі “Вижницького моста", в районі АЗС с. Тюдів, в районі населеного пункту с. Міжброди Чернівецької області.

УДСНС в Івано-Франківській області

Дитину шукали чотири організовані робочі групи, які обстежили місцевість, берегову лінію та русло р. Черемош. На місці події встановили освітлення. Утім, станом на 01:30 13 червня пошуки результату не дали. Аварійно-рятувальні роботи тривали.

До пошуків зниклого хлопчика залучили 30 рятувальників, 6 одиниць техніки і два катамарани та човен. На місці події був присутній також психолог.

УДСНС в Івано-Франківській області

В одній з будівель в селі Тюдів розгорнули штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події. Вже вранці, 13 червня, о 07:30 місцеві жителі виявили тіло хлопчика біля правого берега р. Черемош в с. Тюдів, на відстані орієнтовно 2 км від місця події.

УДСНС в Івано-Франківській області

О 08:03 рятувальники підняли тіло розшукуваної дитини на берег річки та передали працівникам поліції.

УДСНС в Івано-Франківській області

Нагадаємо, що рівень води в річці, де сталась трагедія з 12-річним хлопчиком, сягає в середньому 1 м, місцями до 2 м, також там швидка течія.

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