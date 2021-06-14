Послизнувся на камінні: на Прикарпатті знайшли тіло зниклого 12-річного хлопчика, який впав у річку Черемош

Тіло загиблої дитини виявили місцеві мешканці за 2 км від місця трагедії.
В Івано-Франківській знайшли тіло зниклого 12-річного хлопчика, який впав у річку Черемош в с. Тюдів Косівського району.
Про це повідомила в Івано-Франківській обласній держадміністрації.
За словами матері загиблого хлопчика, її 12-річний син разом з двома друзями 12 червня ввечері поїхав з дому на прогулянку на велосипеді. Пізніше їй повідомили про те, що її син послизнувся з каміння та впав у річку Черемош.
Повідомлення про подію надзвичайники отримали о 20:50. Аби знайти дитину, рятувальники спільно з поліцейськими та місцевими жителями виставили 3 спостережливі пости: в районі “Вижницького моста", в районі АЗС с. Тюдів, в районі населеного пункту с. Міжброди Чернівецької області.
Дитину шукали чотири організовані робочі групи, які обстежили місцевість, берегову лінію та русло р. Черемош. На місці події встановили освітлення. Утім, станом на 01:30 13 червня пошуки результату не дали. Аварійно-рятувальні роботи тривали.
До пошуків зниклого хлопчика залучили 30 рятувальників, 6 одиниць техніки і два катамарани та човен. На місці події був присутній також психолог.
В одній з будівель в селі Тюдів розгорнули штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події. Вже вранці, 13 червня, о 07:30 місцеві жителі виявили тіло хлопчика біля правого берега р. Черемош в с. Тюдів, на відстані орієнтовно 2 км від місця події.
О 08:03 рятувальники підняли тіло розшукуваної дитини на берег річки та передали працівникам поліції.
Нагадаємо, що рівень води в річці, де сталась трагедія з 12-річним хлопчиком, сягає в середньому 1 м, місцями до 2 м, також там швидка течія.