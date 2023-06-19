На Прикарпатті зниклу школярку знайшли зґвалтованою і задушеною: кого підозрює поліція

На Прикарпатті поліція 18 червня повідомила про зникнення 9-річної Вероніки Богданюк із селища Кути Косівського району. Втім, місцеві медіа пишуть, що її знайшли вбитою.

Про це стало відомо з повідомлення Нацполіції та місцевого видання "Галка".

Правоохоронці повідомили, що дівчинка 18 червня близько 15:00 години вийшла з дому. Втім, її місцеперебування було невідоме. Поліція назвала прикмети дитини та просила всіх небайдужих повідомити будь-яку важливу інформацію про її зникнення.

Зранку 19 червня "Галка" з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомила, що дівчинку знайшли вбитою ввечері 18 червня у зеленій зоні села в напрямку річки Черемош. Видання пише, що дитина була зґвалтована і задушена. Зазначається, що поліція затримала 34-річного дядька загиблої.

"Саме їх разом бачили востаннє перед зникненням дитини. Відомо, що чоловік раніше судимий за крадіжки, зґвалтування, грабіж і погрози вбивством", - йдеться у повідомленні "Галки".

Як повідомили в МВС України, 18 червня дівчинка пішла до сестри, але так і не з’явилася там. Вже ввечері було виявлено тіло дитини з ознаками насильницької смерті в хащах на території селища. Неподалік знайшли її одяг. Під час досудового розслідування встановлено, що до злочину причетний 34-річний родич.

"Фігурант того дня приїхав у гості до свого двоюрідного брата – батька дівчинки. Невдовзі дитина пішла до сестри, а чоловік рушив за нею. Фігурант запропонував скоротити дорогу та заманив її в хащі. Там він зґвалтував і задушив дівчинку", - йдеться у повідомленні МВС.

Фото: МВС

Як повідомлялося, в місті Пирятин Полтавської області 29 травня загадково зник 14-річний хлопець. Згодом його знайшли мертвим на одному з покинутих підприємств. Хлопець загадково помер від удару електричним струмом.

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