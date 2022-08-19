На Прикарпатті вперше за 18 років виявили збудника кліщового енцефаліту

На Прикарпатті вперше від 2004-го виявили збудника кліщового енцефаліту.

Фахівці Івано-Франкіського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ провели дослідження іксодових кліщів для виявлення РНК збудника кліщового енцефаліту. Серед проб виявилися позитивні результати.

Про це повідомили у пресслужбі Центру контролю та профілактики хвороб Мінохорони здоров'я.

Зазначається, що серед проб з довкілля виявили позитивні результати у Калуському районі.

У Центрі наголошують, що останні зареєстровані позитивні випадки в Івано-Франківській області були зафіксовані 2004-го. Зокрема, і в Калуському районі.

Вірусний кліщовий енцефаліт - природно-вогнищеве гостре інфекційне вірусне захворювання. Це одна з особливо небезпечних інфекцій - з переважним ураженням центральної нервової системи у вигляді енцефаліту, що може привести до інвалідності, а інодідо смерті. Інкубаційний період у середньому триває 2-15 днів (від 2 до 60 днів) після укусу кліща.

Зараження людини відбувається під час кровоссання кліща, під час випадкового роздавлювання кліща, розчісування місця укусу та втиранні в шкіру зі слиною чи тканинами кліща збудника інфекції.

Як повідомлялося, двоє людей померли внаслідок алергічної реакції на укус комахи. Це сталося 21 липня на Закарпатті.

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