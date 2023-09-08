На прикордонні Сумщини пролунало 133 вибухи: ворог накривав з літака, гелікоптера та танку

Стала відома ситуація на Сумщині станом на 21.00 7 вересня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння.

Зафіксовано 133 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська громади.

Про це інформує Сумська ОВА у соціальних мережах.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та лінію електропередач. Також був обстріл зі ствольної артилерії (11 вибухів), внаслідок обстрілу пошкоджено ЛЕП, приватний будинок, мотоцикл, гараж. Крім того, здійснено авіаобстріл (2 вибухи НАР). Пошкоджено дитячий садок та приміщення продовольчого магазину.

Великописарівська громада: з території РФ здійснено обстріл зі ствольної артилерії (15 вибухів) та СПГ (10 вибухів). Також зафіксовано авіаобстріл (з 1 літака здійснено пуски 12 ракет (ймовірно НАР).

Шалигинська громада: 1 гвинтокрил здійснив пуски 6 ракет (НАР) та був обстріл з міномету (10 вибухів). Крім того, зафіксовано артилерійський обстріл (8 вибухів) та обстріл з РСЗВ (25 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 домогосподарство.

Хотінська громада: росіяни вдарили з мінометів (18 вибухів).

Путивльська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади.

Білопільська громада: зафіксовано 6 вибухів з танку.

Миропільська громада: обстріл 1 вибух (ПТУР). Уражено та пошкоджено вежу мобільного оператора.

Нагадаємо, що раніше окупанти повторно обстріляли прикордонне місто Сумщини, коли там були поліцейські.