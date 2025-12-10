ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
256
1 хв

На Прикарпатті археологи виявили артефакт віком понад 6 тисяч років (фото)

Під час розкопок у Залукві виявлено глиняного бичка Трипільської культури.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
У Залукві, що на Івано-Франківщині, археологи Національного заповідника «Давній Галич» під час розкопок виявили унікальну глиняну фігурку бичка Трипільської культури віком понад 6 тисяч років.

Про знахідку повідомив відділ археології Національного заповідника «Давній Галич» у Facebook.

Археологічні дослідження проводились у багатошаровому поселенні в урочищі Сад села Залуква у 2025 році в рамках проєкту відтворення історичних ландшафтів. Фігурка бичка датується етапом В ІІ Трипільської культури (початок IV тисячоліття до н.е.).

За словами фахівців, знахідка є цінним свідченням духовного світу та мистецьких традицій трипільців. Подібні артефакти допомагають дослідникам краще зрозуміти культуру давніх мешканців та багатство історії регіону.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Івано-Франківській області неподалік Галича археологи виявили стародавню дорогу, що датується Княжою добою і була вимощена для проходу до Церкви Святого Пантелеймона.

256
