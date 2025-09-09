На Прикарпатті чоловік до смерті побив односельця: яке покарання йому загрожує

Поліція

На Івано-Франківщині поліцейські затримали 50-річного жителя Надвірнянщини, якого підозрюють у завданні смертельних тілесних ушкоджень своєму односельцю.

Про це повідомило поліція Івано-Франківської області.

Інцидент стався 5 вересня у селі Пнів. За даними слідства, того дня 55-річний господар будинку разом із молодшим знайомим вживав алкоголь. Між чоловіками виникла суперечка, яка переросла в бійку. Під час конфлікту підозрюваний завдав потерпілому численні удари руками та дерев’яним предметом, після чого залишив його у будинку.

7 вересня сестра власника оселі виявила його без ознак життя та звернулася до поліції. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка зафіксувала тілесні ушкодження на тілі загиблого.

Правоохоронці оперативно встановили та розшукали ймовірного нападника. Ним виявився раніше судимий житель села. Чоловіка затримали у процесуальному порядку.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Згідно із законодавством, йому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

