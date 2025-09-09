ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
1 хв

На Прикарпатті чоловік до смерті побив односельця: яке покарання йому загрожує

50-річний чоловік під час сварки смертельно побив 55-річного односельця. Йому загрожує 10 років ув’язнення.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Поліція

Поліція

На Івано-Франківщині поліцейські затримали 50-річного жителя Надвірнянщини, якого підозрюють у завданні смертельних тілесних ушкоджень своєму односельцю.

Про це повідомило поліція Івано-Франківської області.

Інцидент стався 5 вересня у селі Пнів. За даними слідства, того дня 55-річний господар будинку разом із молодшим знайомим вживав алкоголь. Між чоловіками виникла суперечка, яка переросла в бійку. Під час конфлікту підозрюваний завдав потерпілому численні удари руками та дерев’яним предметом, після чого залишив його у будинку.

7 вересня сестра власника оселі виявила його без ознак життя та звернулася до поліції. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка зафіксувала тілесні ушкодження на тілі загиблого.

Правоохоронці оперативно встановили та розшукали ймовірного нападника. Ним виявився раніше судимий житель села. Чоловіка затримали у процесуальному порядку.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Згідно із законодавством, йому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в місті Біла Церква в Київській області 25-річний молодик смертельно поранив свою сестру під час конфлікту. Від отриманих травм 17-річна дівчина померла на місці.

Дата публікації
Кількість переглядів
40
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie