На Прикарпатті чоловік побив коня палицею: яка доля тварини

Чоловік жорстоко побив коня палицею / © Pixabay

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На території гірськолижного курорту на Прикарпатті чоловік знущався з коня, завдаючи йому ударів палицею.

Про деталі справи дізнався ТСН.ua

Біля одногj з готелів у Буковелі відпочивальники стали свідками, як господар нещадно лупцює коня. Це відео облетіло соцмережі та викликало хвилю обурення. Побачили його і представники курорту. Майже цілий день розшукули чоловіка та його тварину, знайшли в селі на Закарпатті, вмовили коня продати. Його вже оглянули ветеринари.

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Його звати Лесь. Кінь молодий — 4 роки, за людськими мірками — підліток. І дуже лагідний. Ветеринарка до Леся приїхала аж із Києва — адже фахівців по конях на всю Україну, каже, не більше 30-ти.

«Серце в нормі. У коня — стрес. Гематом або забоїв м’яких тканин майже немає. Єдине, що є на морді місце, яке може свідчити про ранішні травми. Але, можливо, це було навіть не вчора», — сказала Юлія Заруда, лкарка ветеринарної медицини.

Представники Буковеля та власне готеля, поблизу якого все сталося, не торгуючись, викупили його у жорстокого власника.

Далі Лесь поїде до Києва, де на нього чекає подальше обстеження та нове життя без знущань. Вже знайшлася небайдужа людина, яка зголосилася надалі опікуватися конем. Адже має конюшню та кваліфікований персонал. Однак своє ім’я наразі просила не розголошувати. На курорті запевняють — новий опікун Леся вартий довіри.

Тим часом за фактом жорстокого поводження з твариною поліція відкрила кримінальне провадження. 34-річному жителю Закарпаття, колишньому власнику коня, загрожує до пів року тюрми.

Нагадаємо, на Запоріжжі підліток стріляв у собаку та публікував знущання в Мережі.