На Прикарпатті чоловік відкрив вогонь по авто з дитиною: що відомо

Чоловік вистрілив в машину. Фото: поліція Івано-Франківської області

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У селі Кобаки Косівського району Івано-Франківської області 57-річний місцевий мешканець здійснив постріл з пневматичної зброї у припаркований автомобіль, унаслідок чого постраждала дитина.

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

Інцидент стався 7 липня. Батько дитини повідомив поліції, що хтось поцілив у його Renault Kangoo. Хлопчика з пораненням плеча забрали до лікарні — загрози його життю немає.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Встановлено, що постріл здійснено з пневматичного пістолета. У ході оперативних заходів поліцейські ідентифікували стрільця — ним виявився 57-річний односелець потерпілого.

Під час обшуку в його помешканні вилучено два пневматичні пістолети. Від проходження перевірки на стан сп’яніння чоловік відмовився.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням зброї). Призначено необхідні експертизи. Досудове розслідування триває.

Вилучена зброя. Фото: поліція Івано-Франківської області

Нагадаємо, у Києва невідомий застрелив чоловіка в авто. Поліція встановлює обставини вбивства.

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Також ми писали, що двоє підлітків 14 і 16 років напали на чоловіка в одеському парку, відкривши по ньому стрілянину з пневматичних пістолетів. Їх підозрюють у хуліганстві, вчиненому групою осіб із особливою зухвалістю.