На Прикарпатті чоловік знайшов гігантські білі гриби: відео
Білі гриби ще називають «правдивим», тобто справжніми грибами. Їх цінують за смакові якості та універсальність у способах приготування.
На Львівщині місцевий мешканець Микола Хамарник під час «тихого полювання» знайшов гігантські білі гриби — кожен вагою близько двох кілограмів.
Відео своєї знахідки чоловік опублікував у спільноті Грибники Львівщини в соцмережі Facebook.
За його словами, цих красенів він знайшов 11 жовтня біля села Майдан Дрогобицького району, що в передгір’ї Карпат.
«Хто шукає — той завжди знаходить!» — написав у коментарі до відео задоволений грибник.
Ці гриби сушать, маринують, смажать і додають до супів. Вони є смачними та корисними.
Шапка білого гриба може сягати від 3 до 50 сантиметрів у діаметрі. Вона зазвичай має коричневий відтінок. Ніжка цього гриба є щільною та м’ясистою. М’якоть приємно пахне і не змінює колір при розрізанні.
Нагадаємо, нещодавно у Чернівецькій області під час прогулянки лісом місцева мешканка Ольга Бонднарчук натрапила на дивовижний гриб, який в народі називають «пальці мерця».