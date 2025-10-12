ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
6403
1 хв

На Прикарпатті чоловік знайшов гігантські білі гриби: відео

Білі гриби ще називають «правдивим», тобто справжніми грибами. Їх цінують за смакові якості та універсальність у способах приготування.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Білий гриб

Білий гриб / © Unsplash

На Львівщині місцевий мешканець Микола Хамарник під час «тихого полювання» знайшов гігантські білі гриби — кожен вагою близько двох кілограмів.

Відео своєї знахідки чоловік опублікував у спільноті Грибники Львівщини в соцмережі Facebook.

За його словами, цих красенів він знайшов 11 жовтня біля села Майдан Дрогобицького району, що в передгір’ї Карпат.

«Хто шукає — той завжди знаходить!» — написав у коментарі до відео задоволений грибник.

Ці гриби сушать, маринують, смажать і додають до супів. Вони є смачними та корисними.

Шапка білого гриба може сягати від 3 до 50 сантиметрів у діаметрі. Вона зазвичай має коричневий відтінок. Ніжка цього гриба є щільною та м’ясистою. М’якоть приємно пахне і не змінює колір при розрізанні.

Нагадаємо, нещодавно у Чернівецькій області під час прогулянки лісом місцева мешканка Ольга Бонднарчук натрапила на дивовижний гриб, який в народі називають «пальці мерця».

6403
