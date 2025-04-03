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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
274
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2 хв

У Буковелі чоловік жорстоко бив коня: що відомо про інцидент

Поліція закликає повідомляти про подібні випадки, аби винні не залишалися безкарними.

Автор публікації
Дар’я Щербак Дар’я Щербак
У Буковелі чоловік знущався з коня, б’ючи його палицею

У Буковелі чоловік знущався з коня, б’ючи його палицею / © Unsplash

На гірськолижному курорті Буковель туристи стали свідками жорстокого поводження з твариною. Чоловік завдавав ударів палицею коню, який не міг зрушити колоди. Відео інциденту викликало обурення у соцмережах та привернуло увагу правоохоронців.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області.

Інцидент стався у Поляницькій територіальній громаді. 2 квітня на лінію «102» надійшло звернення від туристів, які стали свідками жорстокого поводження з конем.

На місце події виїхали правоохоронці, які зібрали свідчення очевидців та зареєстрували подію. Порушником виявився мешканець Закарпатської області 1990 року народження.

На ситуацію відреагували у зоозахисній організації UAnimals.

Там повідомили, що відео знущання над твариною почало ширитися соцмережами 2 квітня.

«Чоловік неодноразово б’є тварину палицею, зокрема по ногах. Видно, що кінь намагається тягнути колоди, але не може», — розповіли в UAnimals.

Юристи організації подали заяву до Головного управління поліції Івано-Франківської області за ст. 89 КУпАП (жорстоке поводження з тваринами).

Користувачка, яка опублікувала відео, заявила, що подія сталася біля готелю Mountain Residence Hotel.

У керівництві закладу засудили інцидент та заявили, що разом із курортом розшукують власника коня, аби викупити тварину та передати її до спеціалізованого центру.

«Розслідування інциденту розпочалося одразу, у співпраці з поліцією та міжнародними наглядачами. Ми зробимо все можливе, щоб притягнути винних до відповідальності», — наголосили у Mountain Residence Hotel.

За жорстоке поводження з твариною зловмиснику загрожує штраф від 3400 до 5100 гривень.

Увага! Відео 18+, містить чутливі кадри!

Нагадаємо, у селі Гатне на Київщині жінка завдала собаці ударів сокирою. Правоохоронці кваліфікували інцидент як жорстоке поводження з тваринами та розпочали досудове розслідування.

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