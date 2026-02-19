На Прикарпатті мати втопила 3-річну доньку: була переконана, що то "лялька"

Трирічна Аліна Петрів, яку мама втопила у ванні / © скриншот з відео

Реклама

Калуський міськрайонний суд на Прикарпатті виніс рішення у резонансній справі про вбивство трирічної Аліни Петрів. Матір, яка втопила дитину у ванні, визнали неосудною та скерували на примусове лікування до психіатричної лікарні.

Про це йдеться у повідомленні суду.

У червні 2025 року в Калушу мати розбудила свою трирічну доньку Аліну близько 4:00. Жінка одягнула дитину в сукню, посадила у порожню ванну, відкрила воду та втопила дівчинку. Причиною смерті стала механічна асфіксія.

Реклама

На одному із судових засідань жінка стверджувала, що не пам’ятає всіх обставин того дня і переконана, що знайдене тіло було «лялькою».

17 лютого цього року деталі злочину підтвердили сусіди та правоохоронці, які приїхали на виклик.

Водночас судово-психіатрична експертиза встановила, що обвинувачена не здатна усвідомлювати свої дії та керувати ними.

«Суд визнав, що жінка вчинила суспільно-небезпечне діяння з ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство) у стані неосудності та застосував до неї примусові заходи у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом», — зазначено в рішенні.

Реклама

Ухвалу суду можна оскаржити в апеляційному порядку.

Нагадаємо, влітку 2025 року в Калуші затримали 32-річну жінку за підозрою у вбивстві своєї 3-річної доньки Аліни. Трагедія сталася в орендованій квартирі, куди поліцію викликали сусіди, почувши крики дитини. Коли копи потрапили всередину, дівчинка була вже мертвою. Слідство встановило, що дитину втопили.

Жінка, яка незадовго до того повернулася з Чехії, не перебувала на обліку в психлікарнях і поводилася спокійно перед трагедією.