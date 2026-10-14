На Прикарпатті митник на джипі збив хлопця і втік з місця ДТП: деталі

Митник на Прикарпатті збив пішохода та втік: 25-річний чоловік у комі

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В Івано-Франківській області затримали 31-річного працівника митниці, якого підозрюють у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками. Після наїзду на пішохода чоловік залишив місце аварії. Потерпілий перебуває в комі.

Про це повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

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За даними слідства, аварія сталася 11 жовтня близько 23:00 у місті Городенка на Прикарпатті. Підозрюваний, керуючи автомобілем Volkswagen ID.4, збив 25-річного місцевого жителя, який ішов краєм проїжджої частини.

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Унаслідок ДТП хлопець отримав тяжкі тілесні ушкодження. Його госпіталізували до реанімації, де він наразі перебуває в комі.

Замість того, щоб надати першу допомогу чи викликати медиків, керманич втік з місця події. Правоохоронці розшукали та затримали його наступного дня.

Як з’ясувалося, затриманий працює головним державним інспектором митного поста «Коломия» Івано-Франківської митниці. Після вчинення ДТП він сховав машину в гаражі, а наступного дня вийшов на роботу, наче нічого не сталося.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, а також за ч. 3 ст. 135 КК України — залишення в небезпеці. Досудове розслідування триває.

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