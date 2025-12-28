ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1611
1 хв

На Прикарпатті перекинувся пасажирський автобус: є загиблий та поранені

У салоні автобуса, який потрапив в аварію, перебували 30 пасажирів і 2 водії.

Богдан Скаврон
ДТП з пасажирським автобусом на Івано-Франківщині

ДТП з пасажирським автобусом на Івано-Франківщині / © Національна поліція України

У неділю, 28 грудня, в Калуському районі Івано-Франківської області з’їхав у кювет і перекинувся пасажирський автобус. Внаслідок ДТП загинув один чоловік.

Про це повідомили в ДСНС, опублікувавши відео з місця аварії.

У повідомлені йдеться, що аварія сталася між селами Надіїв та Раків.

На опублікованих кадрах видно, що автобус, з’їхавши з автотраси, упав на бік. Рятувальники допомагали людям, які не могли самостійно вибратися із транспортного засобу, та виносили їхні речі.

У салоні автобуса перебували 30 пасажирів і 2 водії.

«Рятувальники евакуювали 18 людей та багаж пасажирів. Постраждалі та водії самостійно вирушили до місць проживання», — повідомили в ДСНС.

У поліції Івано-Франківської області додали, що, окрім одного загиблого, в аварії постраждали ще восьмеро людей, які отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були доставлені до медичних закладів.

Поліція на місці аварії пасажирського автобуса / © Національна поліція України

Поліція на місці аварії пасажирського автобуса / © Національна поліція України

«На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та медики. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди», — повідомили поліцейські.

Нагадаємо, раніше у Київській області позашляховик влетів у вантажівку. Загинув 8-річний хлопчик. Крім нього, в салоні перебувало ще двоє дітей.

