На Прикарпатті розшукують 8-річного хлопчика з розладами слуху: поїхав до лісу на велосипеді

Кузів Михайло Михайлович / © Нацполіція Івано-Франківської області

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Поліція встановлює місцеперебування малолітнього жителя Калуського району, Івано-Франківської області.

Про це інформує поліція Івано-Франківської області у повідомленні у соцмережах.

Відділ ювенальної превенції розшукує 8-річного хлопчика, який 30 липня 2025 близько 19:30 год на велосипеді синього кольору виїхав з дому в сторону лісу та по даний час не повернувся і місцеперебування невідоме.

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Хлопчик має розладами слуху, не відзивається на імʼя, не розмовляє.

Зниклий - Кузів Михайло Михайлович, 2017 р.н., житель с. Перекоси, Калуського району, Івано-Франківської області.

Прикмети: зріст 120 см, худорлявої тілобудови

Одягнений: синя футболка та зелені шорти.

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Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які можуть допомогти встановити місцеперебування малолітнього Михайла Кузіва або надати іншу корисну інформацію, негайно телефонувати на лінію «102» або до відділу ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: 0674971787, 0979832132, 0673362775, 0669897515.

Нагадаємо, що раніше на Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика: дитина була в лісі понад три доби.

Рятувальники цілодобово шукали дитині в лісі та навіть у водоймах.