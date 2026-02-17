ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
23k
1 хв

В Івано-Франківській області сталися вибухи: що відомо

На Прикарпатті повітряну тривогу було оголошено о 06:10 через загрозу російських ракет.

Олена Капнік
Вибух.

Вибух / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 17 лютого під час повітряної тривоги у Бурштині Івано-Франківської області сталося кілька вибухів.

Про це повідомили моніторингові канали та місцеві медіа.

«Серія вибухів у Бурштині на Івано-Франківщині», — повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Зауважимо, повітряну тривогу в регіоні було оголошено о 06:10. Повітряні сили попереджали про крилаті ракети у напрямку міста Бурштин.

За даними моніторингових каналів, на місто летіло щонайменше чотири ракети. Зокрема, Х-101 та «Калібри».

Зауважимо, кореспонденти «Суспільного» повідомили, що квартирах жителів Бурштина припинилося централізоване теплопостачання та подача гарячої води. Наразі деталей від влади немає.

Як повідомлялося, уночі 17 лютого РФ масштабно атакувала Україну. Спочатку росіяни запустили безпілотники, а потім ще й ракети. Зокрема, окупанти здійснили ракетні удари «Калібрами». У Чорне море було виведено ракетоносій.

