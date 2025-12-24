- Дата публікації
На Прикарпатті троє дітей потрапили до лікарні через генератор: що сталося
Інцидент пов’язують із неправильною експлуатацією генератора.
На Прикарпатті троє дітей отруїлися чадним газом.
Про це пише ДСНС.
За даними рятувальників, до лікарні госпіталізували двох 10-річних та одну 12-річну дитину. Медики надають їм необхідну допомогу.
Що стало причиною отруєння
За попередньою інформацією, діти отруїлися чадним газом через порушення правил безпеки під час використання генератора. Викиди вихлопних газів потрапили у приміщення, що призвело до небезпечної концентрації отруйної речовини.
Чим небезпечний чадний газ
У ДСНС наголошують, що чадний газ є особливо підступним, адже він не має ні запаху, ні кольору, ні смаку. Отруєння може статися непомітно, зокрема під час сну, і становить пряму загрозу життю.
Рятувальники вкотре закликають дотримуватися правил користування генераторами та опалювальними приладами.
Генератори можна використовувати лише на відкритому повітрі, на безпечній відстані від будівель, і категорично заборонено встановлювати їх у житлових приміщеннях, гаражах, підвалах чи на балконах.
Також важливо стежити, щоб вихлопні гази не потрапляли всередину оселі, регулярно перевіряти справність опалювальних приладів і вентиляційних каналів, не залишати працююче обладнання без нагляду та встановлювати сигналізатори чадного газу.
У ДСНС підкреслюють: дотримання елементарних правил безпеки може врятувати життя і запобігти трагедії.
Нагадаємо, використання бензинових або дизельних генераторів у закритих приміщеннях створює серйозну загрозу для життя та майна.
Закон передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил пожежної безпеки, а мешканцям радять викликати поліцію та керуючу компанію у разі небезпечного використання генераторів. Безпечнішою альтернативою є інверторні зарядні станції, які не виділяють чадного газу та не перегріваються.