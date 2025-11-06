На Прикарпатті водій на смерть збив двох пішоходів (фото)

На місці аварії

В Івано-Франківській області, у селі Перерісль, сталася смертельна ДТП — загинули дві особи.

Про це повідомили у поліції регіону.

«Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen, 2000-го року народження, наїхав на двох пішоходів. Від отриманих травм вони загинули. Водія освідчили на стан сп’яніння. Він був тверезий», — йдеться у повідомленні відомства.

На місці аварії

Наразі правоохоронці здійснюють першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині водійка збила двох пішоходів на переході. Один із них загинув. ДБР відкрило кримінальне провадження.