На Прикарпатті врятували 900 качок з птахоферми, що горіла (фото)

Пожежники врятували каченят / © ДСНС

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У селі Зібранівка Івано-Франківської області рятувальники загасили пожежу, яка спалахнула в господарській споруді, та врятували домашню птицю. Дії вогнеборців дозволили уникнути загибелі птахів, що перебували всередині.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

«8 квітня о 07:56 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі, облаштованої під фермерське господарство, в селі Зібранівка Заболотівської ТГ. На момент пожежі в будівлі перебувало 1000 качок, завдяки оперативності рятувальників було врятовано 900 птахів», — йдеться в повідомленні.

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Прибувши на місце, рятувальники ДСНС разом з місцевими вогнеборцями оперативно загасили вогонь, який охопив площу 50 кв. м на даху птахоферми. Причини пожежі наразі встановлюються правоохоронцями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 200 тисяч птахів згоріли живцем під час пожежі на птахофермі у Василькові.