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На Прикарпатті вже добу шукають 6-річного хлопчика — що відомо (фото)
Хлопчика шукають кінологи з собаками, волонтери, водолази, а з повітря територію перевіряють безпілотні літальні апарати.
На Коломийщині, в Івано-Франківської області, тривають пошуково-рятувальні роботи 6-річного хлопчика, який зник у лісовому масиві поблизу села Троїця.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.
Що відомо про зникнення дитини
Рятувальники 17 червня о 20:25 отримали повідомлення від поліції про те, що до них звернулася жителька села Троїця із проханням допомогти розшукати її сина, 2019 року народження. Хлопчик зник у лісі поблизу населеного пункту.
Впродовж доби рятувальники повідомляли про перебіг пошуків. Так, зокрема, до пошуків долучили 16 груп, серед яких — водолази та група гірських рятувальників.
Як тривають пошуки хлопчика
«Станом на 19:00 18 червня 2025 до проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 16 пошукових груп, серед яких працює група водолазно-рятувальних робіт та група, що здійснює об’їзд території на квадроциклах», — повідомили в ДСНС.
Пошукові групи обстежили близько 520 га місцевості, з них 452 га — лісового масиву.
За допомогою БпЛА додатково перевірено 850 га території. Деякі ділянки обстежуються повторно. Водолази вже обстежили 5 водойм загальною площею понад 3400 м².
Загалом у пошукових роботах задіяно 361 особу та 45 одиниць техніки, у тому числі 9 безпілотників та 4 кінологи зі службовими собаками.
Від Головного управління ДСНС в області залучено 139 рятувальників, 27 одиниць техніки, 4 безпілотники та кінолог із собакою.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, раніше йшлося про операцію з порятунку громадянина України у Румунії. Там рятувальники вирушили на пошуки 40-річного чоловіка, який перетнув кордон через Мармароські гори.