На Прикарпатті засудили бійця, який проспав повітряну тривогу: як його покарали

Повітряна тривога / © tsn.ua

Реклама

Суд на Івано-Франківщині визнав військового винним у справі про порушення правил несення бойового чергування. Чоловік проспав повітряну тривогу та не виконав команду «готовності» з відбиття російських цілей.

Про це йдеться у постанові Тисменицького районного суду.

Повідомляється, що 16 квітня чоловік перебував на бойовому чергуванні. Під час повітряної тривоги він не відповідав на телефонні дзвінки та сповіщення. Військовий прокинувся приблизно о 4 ранку від стуку у двері іншого солдата, який повідомив йому, що телефоном його викликав командир підрозділу.

Реклама

Суд постановив, що чоловік порушив правила несення бойового чергування, встановлених для своєчасного виявлення і відбиття повітряних атак на Україну. Крім того, його звинуватили у недбалому ставленні до військової служби.

Під час судового засідання військовий визнав провину, але просив суворо не карати.

Тепер, як ідеться в постанові, військовий має сплатити штраф — 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Україні карають за незаконне носіння військової форми. Якщо українці одягають військову форму, але не працюють в армії чи іншій відповідній структурі, то вони можуть отримати серйозний штраф. Використання такого одягу та інших символів з високим значенням для держави — заборонено.

Реклама

Раніше ми писали про те, як перевірити наявність штрафу від ТЦК.

Новини партнерів