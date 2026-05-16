ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
446
Час на прочитання
1 хв

На Прикарпатті засудили бійця, який проспав повітряну тривогу: як його покарали

Під час масованого повітряного удару солдат міцно спав, через що підрозділ не зміг вчасно почати відбиття ворожих цілей.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © tsn.ua

Суд на Івано-Франківщині визнав військового винним у справі про порушення правил несення бойового чергування. Чоловік проспав повітряну тривогу та не виконав команду «готовності» з відбиття російських цілей.

Про це йдеться у постанові Тисменицького районного суду.

Повідомляється, що 16 квітня чоловік перебував на бойовому чергуванні. Під час повітряної тривоги він не відповідав на телефонні дзвінки та сповіщення. Військовий прокинувся приблизно о 4 ранку від стуку у двері іншого солдата, який повідомив йому, що телефоном його викликав командир підрозділу.

Суд постановив, що чоловік порушив правила несення бойового чергування, встановлених для своєчасного виявлення і відбиття повітряних атак на Україну. Крім того, його звинуватили у недбалому ставленні до військової служби.

Під час судового засідання військовий визнав провину, але просив суворо не карати.

Тепер, як ідеться в постанові, військовий має сплатити штраф — 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Україні карають за незаконне носіння військової форми. Якщо українці одягають військову форму, але не працюють в армії чи іншій відповідній структурі, то вони можуть отримати серйозний штраф. Використання такого одягу та інших символів з високим значенням для держави — заборонено.

Раніше ми писали про те, як перевірити наявність штрафу від ТЦК.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
446
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie