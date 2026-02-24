- Дата публікації
На Прикарпатті жінка підпалила подвір’я сусідів через свого собаку: суд виніс вирок
Три роки в’язниці отримала мешканка Прикарпаття, яка підпалила двори сусідів через конфлікт.
На Прикарпатті жінка влаштувала пожежі на подвір’ях сусідок. Усе через те, що пес зловмисниці нищив домашню птицю односельців.
Про це йдеться у вироку Калуського міськрайонного суду в Івано-Франківській області.
Що відомо про злочин
Як стало відомо, у ніч з 24 на 25 березня 2025 року фігурантка спочатку спалила сіно в одному сараї, а за дві години знищила іншу будівлю. Це завдало збитків на 220 тисяч гривень.
Жінка навіть вдалася до хитрощів, аби відвести підозру й спробувати уникнути покарання. Так, вона зробила штучне задимлення у власному дворі, щоб поліцейські кваліфікували інцидент як нещасний випадок. Втім палійка була неуважною і залишила сірники, ДНК на яких і дозволив встановити «автора» пожежі.
Фігурантка не повернула гроші сторонам, які постраждали внаслідок її дій, тож суд вирішив призначити їй реальний термін покарання. Її визнали винною за ч. 2 ст. 194 КК України, а термін склаd три роки позбавлення волі.
Раніше подібний інцидент стався у Полтаві. Там жінка «замовила» каліцтво свого сусіда через конфлікт із голубами. На щастя, чоловік вижив. Правоохоронці інсцунували побиття «жертви» й затримали замовницю під час передачі коштів. Її посадили до в’язниці на 6 років та 8 місяців.