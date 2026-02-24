На Прикарпатті жінка підпалила подвір’я сусідів через свого собаку: суд виніс вирок

Суд / © Pixabay

На Прикарпатті жінка влаштувала пожежі на подвір’ях сусідок. Усе через те, що пес зловмисниці нищив домашню птицю односельців.

Про це йдеться у вироку Калуського міськрайонного суду в Івано-Франківській області.

Що відомо про злочин

Як стало відомо, у ніч з 24 на 25 березня 2025 року фігурантка спочатку спалила сіно в одному сараї, а за дві години знищила іншу будівлю. Це завдало збитків на 220 тисяч гривень.

Жінка навіть вдалася до хитрощів, аби відвести підозру й спробувати уникнути покарання. Так, вона зробила штучне задимлення у власному дворі, щоб поліцейські кваліфікували інцидент як нещасний випадок. Втім палійка була неуважною і залишила сірники, ДНК на яких і дозволив встановити «автора» пожежі.

Фігурантка не повернула гроші сторонам, які постраждали внаслідок її дій, тож суд вирішив призначити їй реальний термін покарання. Її визнали винною за ч. 2 ст. 194 КК України, а термін склаd три роки позбавлення волі.

Раніше подібний інцидент стався у Полтаві. Там жінка «замовила» каліцтво свого сусіда через конфлікт із голубами. На щастя, чоловік вижив. Правоохоронці інсцунували побиття «жертви» й затримали замовницю під час передачі коштів. Її посадили до в’язниці на 6 років та 8 місяців.