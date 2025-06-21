На Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика: дитина була в лісі понад три доби

На Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика. / © ДСНС

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Сьогодні на світанку рятувальники на Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика, якого шукали понад 3 доби

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що о 05:54 рятувальники Спеціального авіаційного загону ДСНС за допомогою дрона виявили зниклого хлопчика.

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Від початку пошуково-рятувальної операції обстежено 5 тис. 500 га місцевості, з них 4 тис. 600 га - лісовий масив. За допомогою дронів обстежено 8 тис. 902 га. Водолази обстежили 12 водойм на площі 7 тис. 700 кв.м. та 155 га прибережної зони.

Нагадаємо, 17 червня у лісі поблизу села Троїця Коломийського району Івано-Франківської області маленький хлопчик загубився в лісі. Рятувальники працювали у цілодобовому режимі та не припиняли пошуки навіть у нічний час.

Дата публікації 12:30, 20.06.25 Кількість переглядів 184 Мама загубила 5-річну дитину у лісі на Прикарпатті - шукають третю добу